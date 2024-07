Aeroporto di Genova, è l’ora della verità. I sindacati: “Non permetteremo ricadute sui lavoratori”

Genova. Si deciderà entro lunedì 8 agosto il futuro dell’Aeroporto di Genova. In quella data i due soci rimasti – l’Autorità di sistema portuale col 60% delle azioni e la Camera di commercio di Genova salita al 40% – dovranno nominare il nuovo Cda. Dopodiché dovranno deliberare l’aumento di capitale da 4,5 milioni per rispettare i requisiti minimi previsti dalla legge. Altrimenti sarà inevitabile sciogliere la società e portare i libri in tribunale, con tutte le conseguenze del caso sul piano operativo e occupazionale.

All’indomani della giornata infuocata che ha segnato le dimissioni del presidente Alfonso Lavarello e di tre quarti del consiglio d’amministrazione, con conseguente decadenza del board, l’allarme arriva proprio dai sindacati: “Riteniamo l’aeroporto di Genova una infrastruttura fondamentale per lo sviluppo della città, della regione sia per la mobilità delle persone che per uno sviluppo della movimentazione delle merci e in necessaria sinergia col porto di Genova, primo scalo del Mediterraneo – scrivono in una nota Enrico Poggi e Fabio Ferretti (Filt Cgil), Mauro Scognamillo e Raffaele Lupia (Fit Cisl), Roberto Gulli e Silvana Comanducci (Uiltrasporti) -. Il particolare momento societario rischia di pregiudicare negativamente la programmazione dell’attività futura dell’aeroporto sia in funzione dei voli che dell’infrastruttura in via di completamento con i lavori avviati, con possibili ricadute sul lavoro nel suo complesso”.

» leggi tutto su www.genova24.it