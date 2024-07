Altre corse Atc vengono cancellate: questa volta tocca alla linea LUV, che unisce la stazione centrale e Lerici

Atc esercizio informa che le corse della linea LUV previste in partenza dalla Stazione centrale delle ore 13.25, 13.40, 13.55 e 14.10 con destinazione Lerici via raccordo autostradale sono sospese fino a nuova comunicazione.

Prosegue dunque il percorso di riduzione delle corse del servizio di trasporto pubblico spezzino, in grave difficoltà a causa della carenza di organico all’interno della stessa Atc e di Seal, l’azienda che svolge in subappalto il 30 per cento del servizio.

