Venerdì 2 agosto alle 21.30 al Molo dei Pescatori di Monterosso Antonio Padellaro, fondatore ed editorialista del Fatto quotidiano, presenta “Solo la verità lo giuro” (Piemme). Interviene Filippo Paganini, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Liguria. Il volume raccoglie più di cinquant’anni di giornalismo, di scoop e ricordi autobiografici, di ritratti di personaggi potenti o eccentrici che si sono succeduti, di “maestri” e amici di sempre raccontati con il gusto dell’ironia e dell’autoironia, a cui Padellaro si è sempre affidato. “Sì, mi sono divertito – confessa l’autore – ma la festa è finita da tempo. Il pianeta cartaceo si sta rapidamente sgonfiando sotto i colpi implacabili della rete e del disinteresse. Ancora qualche anno e le vecchie redazioni non esisteranno più come sistema pensante. E l’idea del giornale come idea del mondo rimarrà in una forma estremamente elitaria e con numeri sempre più piccoli. Mi sento come il sopravvissuto di un pianeta che progressivamente scompare”. Quello con Padellaro è il primo appuntamento di un agosto ricco di eventi per “Monterosso: un mare di libri”, iniziativa organizzata dal Consorzio Turistico Cinque Terre e dal Comune di Monterosso con il patrocinio del Parco Nazionale Cinque Terre, la collaborazione della Pro Loco Monterosso e i contributi dell’Hotel Porto Roca, Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, Sanlorenzo Yachts Spa, Confartigianato e Cna La Spezia. La grafica è a cura di Res Comunicazione. L’ingresso al Molo dei Pescatori è libero sino a esaurimento posti.

L’articolo Antonio Padellaro a “Monterosso un mare di libri” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com