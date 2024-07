Borgio Verezzi, furto di portafogli sulla spiaggia: un arresto per tentata rapina e due denunce

Borgio Verezzi. Sono stati rintracciati e fermati dai carabinieri e dalla polizia locale di Borgio Verezzi tre nordafricani indagati per aver approfittato della distrazione di due turisti, una 73enne di Parabiago (MI) e una 18enne di San Secondo Pinerolo (TO), per rubare i loro zaini e borselli, contenenti portafogli, carte di credito e vari effetti personali, lasciati momentaneamente incustoditi sulla spiaggia libera.

I tre malviventi avevano messo a punto un modus operandi ben collaudato, fingersi bagnanti stendendo i propri teli da mare sulla spiaggia vicino alle potenziali vittime, per poi, al momento giusto, attendendo che queste si allontanassero per fare un bagno o trovare un attimo di refrigerio, arraffare i loro beni ed effetti personali lasciati incustoditi ed allontanarsi rapidamente.

