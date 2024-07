Castelnuovo, opposizione: “Destinare fondi per addetto stampa alla Protezione civile”

“Nella seduta del consiglio comunale di ieri abbiamo appreso l’esistenza di un capitolo di bilancio di 5.800 euro (7.200 euro negli anni prossimi) destinato a finanziare uno/una presunta “portavoce

del sindaco”. Un soggetto esterno al comune con un contratto di collaborazione. Riteniamo assurdo

che i cittadini di Castelnuovo debbano pagare una simile figura, inutile e costosa. Anche perché non

serve un addetto stampa per comunicare quando tagliano l’erba ai cimiteri o cambiamo le

lampadine, attività che dovrebbero essere quotidiane e ordinarie, e non eventi talmente rari da

essere pubblicati sul giornale. Ma sopratutto crediamo tale spesa esagerata e inutile, rispetto alle

tante altre necessità del nostro territorio. Pertanto noi consiglieri comunali dell’opposizione abbiamo chiesto alla sindaca di trasferire interamente tali somme al capitolo delle spese per la Protezione civile, dove la nostra squadra di volontari ha bisogno di attrezzature e mezzi per poter svolgere, al meglio, il servizio per la comunità castelnovese. I soldi dei cittadini vanno spesi bene, per cose utili e necessarie. Speriamo che nei prossimi giorni l’amministrazione accolga la nostra proposta. Invitiamo i cittadini castelnovesi a seguire i consigli comunali affinché possano rendersi conto della situazione della maggioranza appena eletta. I consiglieri: Marzio Favini, Manuele Micocci di RicominciAmo Castelnuovo; Gherardo Ambrosini e Martina Tonelli di Castelnuovo Civica”.

