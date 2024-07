Comune di Sarzana ha emanato il bando per esenzione e riduzione della Tari

Anche quest’anno il Comune di Sarzana ha stanziato 110mila euro (trentamila in più rispetto al 2023) ed emanato il bando per il riconoscimento delle agevolazioni (esenzione o riduzione) sul pagamento della TARI relative all’anno 2024 in sostegno delle famiglie che versano in disagio economico. Con determinazione dirigenziale n.533 a firma del dirigente Federico Pierucci è stato infatti approvato il bando e lo schema di domanda per la richiesta che dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 16 settembre 2024. “Si tratta di un sostegno concreto alle famiglie – dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli – sempre nell’ottica della vicinanza e dell’attenzione verso chi è in difficoltà, con trasparenza, offrendo a tutti le stesse opportunità”.

Successivamente alla presentazione delle domande gli uffici competenti provvederanno a redigere un elenco degli idonei sulla base delle certificazioni ISEE prodotte, a cominciare dagli Isee più bassi e fino ad esaurimento dei fondi disponibili. La scadenza per la presentazione delle domande (la modulistica può essere scaricata dal sito del Comune) è fissata -come detto- il 16 settembre, con orario di consegna per le istanze recapitate a mano entro le ore 12. Tutti i dettagli del bando sono consultabili sul web istituzionale www.comune.sarzana.sp.it, nella sezione Amministrazione trasparente e nella pagina Politiche sociali.

