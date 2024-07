Elia è già in clima campionato: “Mi sento ad un 60-70%, con il Bochum bella vittoria”

“È stata una bella vittoria, un ottimo risultato e abbiamo messo minuti nelle gambe. Bene così”. È più che soddisfatto Salvatore Elia, l’esterno dello Spezia che parla così dopo il successo contro il Bochum in amichevole. “Ce la siamo cavata alla grande, loro sono una squadra molto forte e siamo contenti perché ci siamo fatti valere. Questi giorni di ritiro ci sono serviti per lavorare su tutti i punti. Oggi siamo stati bravi sia in fase difensiva che offensiva, magari va migliorato l’ultimo passaggio ma siamo stati bravi. Sono molto contento, con l’Empoli non avevo giocato per scelta del mister mentre oggi ho fatto 70 minuti. Mi sono sentito bene fisicamente, penso di essere ad un 60-70%”, conclude.

