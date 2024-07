Ermini risponde sulla holding di Spinelli: “Il mio percorso istituzionale parla da solo”

Liguria. “Il mio percorso istituzionale parla da solo. Ho svolto i miei incarichi con disciplina ed onore e così sarà anche adesso”. David Ermini, con una nota diffusa in serata, non lascia e anzi difende la scelta di assumere l’incarico di presidente della Spininvest, la holding della famiglia Spinelli. E risponde così indirettamente ad Andrea Orlando, anche lui esponente Pd e probabile candidato del centrosinistra alle prossime regionali in Liguria, che oggi gli ha telefonato per chiedergli un passo indietro.

“Ho accettato l’incarico di presidente del Cda di Spininvest perché mi è stato proposto di prestare la mia opera professionale per accompagnare un nuovo percorso in grado di garantire continuità al gruppo industriale, nel segno della trasparenza e della legalità e anche a tutela e garanzia delle centinaia di lavoratori e del loro posto di lavoro. Se non fosse stato così non credo che la proposta sarebbe stata rivolta a me”, spiega Ermini, che è stato vicepresidente del Csm oltre che commissario del Pd in Liguria e tutt’oggi membro della segreteria nazionale del partito.

