Parigi. Era dal 1928 che l’Italia non andava a podio nella Ginnastica artistica a squadre. Il 30 luglio 2024 resterà nella storia della disciplina per uno storico argento per l’Italia dietro alle aliene statunitensi, ingiocabili, capitanate da Simone Biles.

I nomi sono quelli di Angela Andreoli, Manila Esposito, Elisa Iorio, Giorgia Villa e la genovese Alice D’Amato.

