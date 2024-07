Il Convitto Armonico con una messa del Seicento recentemente riscoperta

Il gruppo vocale “Il Convitto Armonico” terrà venerdì 2 agosto prossimo alle ore 21:30 presso la chiesa di San Francesco, in piazza San Francesco a Sarzana un concerto ricostruzione della liturgia di una messa del Seicento italiano, in concomitanza con la Festa del Perdono Francescano. Il coro diretto da Stefano Buschini, con Marco Montanelli all’organo, eseguirà infatti in una delle prime esecuzioni moderne, la Missa “Il bianco e dolce cigno” del compositore Stefano Bernardi (1577/78-1637), attivo fra Roma e il Veneto ad inizio Seicento.

Il madrigale da cui sono tratti i temi della Messa, Il bianco e dolce cigno, del compositore fiammingo Jacob Arcadelt (1507-1568), costituì un vero e proprio hit nella musica vocale profana del Cinquecento, tanto che il madrigale stesso si trova conosciuto e diffuso in tutta Europa, per la bellezza delle linee melodiche. Il compositore Stefano Bernardi trasse da questi temi il materiale costitutivo dei classici movimenti della missa nelle parti dell’ordinarium: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com