Il Genoa ha trovato il suo portiere: Pierluigi Gollini è rossoblù

Genova. Dopo l’addio di Josip Martinez dai pali del Genoa, la ricerca di un portiere che potesse ripetere la meravigliosa annata dell’ormai giocatore dell’Inter sembrava una vera e propria impresa. E’ da ormai diverse settimane che si cercava un estremo difensore, e molti sono stati accostati alla porta del “grifone”, uno tra tutti David De Gea.

Il ‘nodo portiere’ è stato finalmente sciolto e la squadra di Gilardino sa su cui poter fare affidamento per la prossima stagione: è ufficiale l’entrata in prima squadra di Pierluigi Gollini. Il soprannominato “rapper coi guanti” per la sua grande passione con la musica della cultura hip hop, avrà la chance di potersi rilanciare per provare a ritrovare le grandi parate effettuate nel suo ‘prime’ quando giocava all’Atalanta.

» leggi tutto su www.genova24.it