Il Violino e la Danza: un connubio magico al Festival Paganiniano di Carro

Per la seconda volta, la danza entra a far parte del programma ufficiale del Festival, arricchendo ulteriormente l’esperienza del pubblico. Protagonista della serata sarà il Trio Salvemini, già noto al pubblico del Paganiniano, per la bravura e l’intensità è composto da Maria Serena Salvemini al violino, Daniela Carabellese al violino e Pietro Laera al pianoforte.

Le loro virtuosistiche interpretazioni saranno accompagnate da suggestive coreografie create da Emanuela Tagliavia, che vedranno protagonisti i danzatori Eleonora Dal Pos e Riccardo Cialfi. Il tema della serata sarà dedicato a “Danze, rapsodie e folklore”, un viaggio emozionante attraverso diverse culture e tradizioni musicali.

