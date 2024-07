Iniziato lo sgombero del centro sociale Buridda, l’ex Magistero era occupato dal 2014

Genova. È in corso dalle prime ore di questa mattina lo sgombero del centro sociale Buridda nei locali dell’ex Magistero in corso Monte Grappa, occupati dal 2014. Il blitz delle forze dell’ordine è scattato alle prime luci dell’alba. Sul posto ci sono diversi mezzi blindati di polizia e carabinieri, anche a presidio dei vari accessi stradali. Da quanto risulta, all’interno non era presente nessuno.

Lo sgombero del laboratorio sociale occupato autogestito Buridda era nell’aria dalla fine dell’anno scorso, quando l’Università aveva svelato le proprie intenzioni sull’edificio che da anni aveva abbandonato: l’ex Magistero, circa 2mila metri quadrati più mille metri quadrati di spazi esterni, dovrebbe diventare infatti uno studentato con 66 alloggi e servizi per gli studenti grazie a un finanziamento di 10,5 milioni di fondi Pnrr. Il bando dovrebbe essere aggiudicato entro ottobre 2024.

