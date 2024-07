Magia, burattini, fiabe: torna a Levanto “La loggia dei bimbi”

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, con la prima edizione alla quale hanno partecipato tantissime famiglie, il Comune di Levanto ha allestito dal 1° al 5 agosto, in piazza del popolo, la seconda edizione de “La loggia dei bimbi”, il contenitore di spettacoli serali per i bambini dai due agli otto anni.

Anche questa edizione si snoda su cinque appuntamenti improntati alla magìa, al teatro dei burattini, alle fiabe animate e a tutto ciò che è in grado di stimolare la fantasia e l’improvvisazione dei più piccoli.

“È con grande piacere che rinnoviamo l’appuntamento con questo ciclo di eventi che all’esordio ha ottenuto il gradimento dei bimbi e delle loro famiglie in un periodo, come quello di inizio agosto, in cui la presenza di questo tipo di ospiti è particolarmente rilevante e si unisce a quella dei levantesi che anche la sera cercano delle occasioni di divertimento – spiega il consigliere con delega al turismo, Lorenzo Perrone – Con questa iniziativa proseguiamo quel percorso di coinvolgimento dei bambini in spettacoli e laboratori che li vede non soltanto spettatori ma protagonisti delle attività organizzate per loro”.

Non a caso “La loggia dei bimbi” è frutto della collaborazione tra il Comune e quella Compagnia egli Elfi che a Natale mette in scena un mese di intrattenimento per le famiglie allestendo in piazza Cavour il villaggio di Babbo Natale.

Gli appuntamenti che stanno per iniziare n piazza del popolo si terranno ogni sera alle 21.30.

Uno spettacolo di burattini aprirà giovedì 1° agosto e chiuderà lunedì 5 agosto la rassegna. Venerdì 2 sarà la volta del “Capitan Bretella supershow”; sabato 3 l’esibizione del mago Jack Oz; domenica 4 lo spettacolo di improvvisazione teatrale “Mirpo”.

