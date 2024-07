Una frana interessa da questa mattina alle 6 circa la strada provinciale 26 della Val Graveglia, Comune di Ne, in località Pian del Fieno, al chilometro 7+800. Sul posto si sono subito recati i vigili del fuoco di Chiavari e successivamente i tecnici comunali e della Città metropolitana. Nei prossimi giorni gli interventi per mettere in sicurezza il movimento franoso. In loco le indicazioni per percorrere strade alternative.

