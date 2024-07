Piano territoriale regionale, oggi la presentazione

Sono stati presentati oggi, presso la sede regionale di Anci Liguria, ai Comuni liguri interessati il Piano territoriale regionale e i passaggi che porteranno alla sua applicazione. La Giunta regionale ha infatti recentemente approvato due importanti provvedimenti che consentiranno di dare avvio a un’innovativa sperimentazione sul territorio del PSI (Piano dei servizi e delle infrastrutture), parte fondamentale del suddetto PTR.

L’obiettivo, condiviso con la stessa Anci, è quello di collaborare alla redazione di linee guida che supportino tutti i Comuni nella redazione del nuovo piano che avrà nella visione d’insieme del territorio la sua principale peculiarità. Per farlo verranno coinvolti diversi Comuni di varie dimensioni e localizzazioni che, con il supporto diretto della Regione Liguria, avranno un anno per redigere il PSI e fungere da modello per tutti gli altri.

