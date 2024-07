Regionali, nessuna smentita su Piciocchi candidato. E nella giunta Bucci è corsa al “grande salto”

Genova. Non conferma, ma non smentisce. E di questi tempi le smentite da parte di potenziali candidati alle future elezioni regionali, di certo, non si risparmiano. Pietro Piciocchi, vicesindaco di Genova e superassessore della giunta Bucci – una ventina di deleghe in mano, tra cui quelle pesantissime a Bilancio e Pnrr – è uno dei nomi ancora non scartati dal mazzo del centrodestra, orfano di Toti, come candidato presidente della Regione.

Nel giorno in cui la procura ha depositato l’istanza di giudizio immediato per Toti, Spinelli e Signorini e in cui il presidente ad interim Alessandro Piana ha proposto come data delle regionali alla Corte d’appello il 27-28 ottobre, anche a palazzo Tursi si inizia concretamente a ragionare di campagna elettorale. Nel senso che sono in tanti, anche tra le file della giunta, a voler tentare il “grande salto”.

