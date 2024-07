Rifiuti elettronici, 3 tonnellate di lampadine esauste raccolte nel savonese

Savona. Report del primo semestre 2024 di Ecolamp, che ha gestito in tutta Italia 1.545 tonnellate di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

In particolare, per quanto riguarda la raccolta più rappresentativa del Consorzio Ecolamp – le sorgenti luminose – in Liguria, nel primo semestre del 2024 sono state avviate a riciclo 16 tonnellate di sorgenti luminose. Nello specifico, Genova ha raccolto 9 tonnellate di lampadine, confermandosi la più virtuosa tra le province liguri. È seguita da La Spezia e Savona entrambe con 3 tonnellate e da Imperia con 1 tonnellata.

