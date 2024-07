Scuola dell’infanzia di Via Puccini, il Pd: “Nessuna rassicurazione sul futuro: Fossitermi rischia di perdere un importante servizio educativo”

“Nessuna risposta dalla giunta. Annunci di finanziamenti dedicati mai utilizzati o mai divenuti disponibili realmente. Sul futuro della scuola dell’infanzia di Via Puccini a Fossitermi non c’è nessuna prospettiva, non un progetto, nessuna risorsa nel bilancio. Il rischio vero è che quella scuola, dalla nobile tradizione educativa, non riprenda più le proprie attività e Fossitermi rischia di perdere un importante servizio educativo”. Lo afferma in una nota il Partito democratico spezzino commentando quando avvenuto ieri in consiglio comunale in relazione all’interpellanza presentata dagli stessi consiglieri all’amministrazione comunale.

“Dall’amministrazione – affermano Martina Giannetti, Andrea Montefiori, Dino Falugiani, Viviana Cattani, Marco Raffaelli, Andrea Frau e Piera Sommovigo – nessuna rassicurazione, inoltre, sul possibile adeguamento alle necessità dei più piccoli dei locali della scuola Manzoni, dove sono stati trasferiti, da un anno, i bimbi che frequentavano Via Puccini. Anche quest’anno costretti, per la totale assenza di programmazione della giunta, a iscriversi lontano dal proprio quartiere”.

L’articolo Antonio Padellaro a “Monterosso un mare di libri” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com