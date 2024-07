Sospetto femminicidio di Sestri Ponente: chiesto il rinvio a giudizio per il marito di Sharmin Sultana

Genova. La Procura di Genova ha chiuso le indagini preliminari e chiesto il rinvio a giudizio con le accuse di omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia per Ahmed Mustak, l’uomo di 44 anni accusato di avere ucciso la moglie, Sharmin Sultana, 32 anni, e di avere poi inscenato il suicidio per depistare le indagini.

Il delitto risale al 7 marzo del 2023 e, secondo la ricostruzione degli inquirenti, sarebbe avvenuto nell’abitazione in cui la coppia viveva, in via Ferro, a Sestri Ponente. Il corpo senza vita di Sharmin Sultana era stato trovato in strada, sotto la finestra di casa. Inizialmente era stato considerato un suicidio, ma le successive indagini avevano portato alla luce liti furibonde con il marito principalmente legate alla gelosia dell’uomo, alcune in presenza dei figli piccoli. Ed era stato proprio uno dei figli, in audizione protetta con gli psicologi, a riferire dettagli fondamentali per l’inchiesta.

» leggi tutto su www.genova24.it