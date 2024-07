Task force della polizia nell’estate savonese, due arresti e raffica di denunce

Savona. Due persone sono state arrestate, dodici quelle segnalate all’Autorità Giudiziaria, di cui sei persone segnalate amministrativamente per possesso di sostanze stupefacenti e sono stati sequestrati 19 grammi di droga. I dispositivi quotidiani di controllo realizzati dalle Volanti della Questura di Savona, dal Commissariato di Alassio e dal Reparto Prevenzione Crimine “Liguria” di Genova, durante la settimana a lunedì 22 a domenica 28 luglio, hanno in totale identificato 2.700 persone e controllato più di 800 veicoli in transito sulle strade savonesi.

E’ il bilancio dei controlli nel territorio provinciale disposti dal Questore di Savona ed intensificati in questo periodo, al fine di garantire a tutti – residenti e turisti – “un’estate sicura”.

