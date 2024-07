Toti, la procura genovese ha chiesto il giudizio immediato per l’ex presidente della Regione, Spinelli e Signorini

Come si riteneva probabile da settimane, la procura di Genova ha chiesto il giudizio immediato per Giovanni Toti, ex presidente della Regione Liguria agli arresti domiciliari dal 7 maggio scorso con le accuse di corruzione e falso, alle quali si unita quella di finanziamento illecito ai partiti. I pm hanno avanzato la stessa proposta anche per l’imprenditore portuale Aldo Spinelli e per l’ex presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini.

La richiesta è stata inoltrata al giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni che dovrà verificare che sussistano le condizioni per il giudizio immediato e fissare la data del processo, che potrebbe iniziare tra ottobre e novembre.

I tre indagati hanno 15 giorni dal giorno di emissione del decreto che dispone il giudizio per scegliere eventuali riti alternativi, quali il processo immediato o il patteggiamento.

L’articolo Magia, burattini, fiabe: torna a Levanto “La loggia dei bimbi” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com