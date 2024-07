Verso la 40ma edizione del Premio Orsini, tempo fino al 18 agosto per inviare le poesie

Poco più di due settimane per prendere parte al Premio nazionale di poesia “Cesare Orsini” organizzato e promosso dall’amministrazione comunale di Santo Stefano Magra e dalla Biblioteca civica “Cesare Arzelà”. Per inviare le proprie poesie e partecipare così alla 40esima edizione di questo tradizionale appuntamento c’è infatti tempo fino al 18 agosto. La premiazione si terrà il 15 settembre alle 18.00 in Piazza della Chiesa a Ponzano superiore, alla presenza delle autorità e di esponenti della cultura locale e non solo. Novità di quest’anno sarà la partecipazione di Francesco Piscitelli, giovane poeta e divulgatore.

Ad arricchire il premio quest’anno è prevista la “Mostra nazionale d’arte contemporanea e poesia” promossa dal Comitato folkloristico di Ponzano superiore, che resterà allestita in modo permanente in spazi all’aperto nel borgo. Il progetto, che intende evidenziare il parallelismo tra la costruzione narrativa e la pratica artistica, avrà come tematica “l’amore come sentimento singolare con una pluralità di declinazioni”. Alla mostra verranno esposte le opere di artisti e artiste dai 18 anni in su, residenti o attivi in Italia o nei paesi dell’UE, singolarmente o in collettivo che risponderanno al bando “Opencall – Borgo in arte”. Dettagli del bando nella sezione news del sito del Comune di Santo Stefano Magra (info Biblioteca 0187 699041 / Comune 0187 697175).

