Viaggiare in treno con una card ad un prezzo irrisorio: è una truffa, l’appello della Polizia postale

Viaggiare con pochi spicci se si acquista la Cartafreccia Platino infinito, al costo irrisorio di due euro. Troppo bello per essere vero, infatti non lo è: si tratta della nuova truffa che in queste ultime settimane è arrivata numerosi cittadini e a metterli in guardia è il sito nazionale della Polizia postale: “Sta diventando virale la notizia di una presunta promozione di Trenitalia, che offrirebbe ai residenti in Italia l’acquisto al costo di 2 euro della ‘Cartafreccia Platino Infinito’, che consentirebbe viaggi gratis per un anno. Come? Cliccando su un link e rispondendo a poche semplici domande – si legge nella nota -. Nei falsi messaggi, talvolta viene indicato che i fondi raccolti verranno destinati a scopi benefici e/o progetti sociali. La promozione in realtà è una truffa. Si raccomanda di non cliccare sui link presenti nei messaggi e di non fornire informazioni personali; in caso di offerte e promozioni che appaiono interessanti, si raccomanda di verificarne la veridicità attraverso i canali ufficiali”.

