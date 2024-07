Bolano, al via interventi di asfaltatura per oltre 250mila euro

Terminate le procedure di appalto, entro i primi giorni di agosto, informa l’amministrazione comunale di Bolano, prenderanno il via i lavori di manutenzione delle strade comunali, con in programma una serie di asfaltature. Prevista una spesa complessiva di oltre 250mila euro interamente finanziati da economie di bilancio derivanti da mutui già accesi in passato.

Gli interventi di asfaltatura vedranno interessato l’intero territorio comunale e in particolare:

• Via Galilei, divenuta in questi anni arteria di collegamento fra la “bretella provinciale” ed il centro di Ceparana;

• Località Scurci, Cornocchiolo e Al Pin: strade di collegamento fra le frazioni di Montebello e il capoluogo Bolano;

• Località Limeretta: intervento di completamento della viabilità intercomunale Bolano – Podenzana;

• Località Carbonara, intervento con contestuale sistemazione e regimazione delle acque meteoriche attraverso una nuova griglia;

• Località Debbio Alto a Ceparana, intervento che completerà i precedenti interventi di asfaltatura;

• Via Fiume a Ceparana;

• Via Capraia, con contestuale sistemazione delle acque bianche meteoriche;

• Località Rizzola;

• Via Europa.

