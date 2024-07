Dal Consorzio ospitalità diffusa le Valli dell’Aveto

Venerdì 2 agosto il sagrato della millenaria Abbazia di Borzone si trasformerà per il secondo anno consecutivo in un teatro all’aperto, con lo spettacolo “Onde di speranza” che, attraverso la voce narrante di Dario Rigliaco e la musica dal vivo di Alberto Napolitano “Napo”, Alice Nappi e Andrea Vulpani, ci farà rivivere le emozioni dei tanti liguri partiti per “la Merica” in cerca di fortuna.

