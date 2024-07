Comunicazione esterna del Comune, Cecchinelli all’opposizione: “Banalizzano un ruolo che riteniamo importante per l’ente”

“In merito alla polemica del Consigliere Favini e di tutta l’opposizione riguardante lo stanziamento di risorse per un incarico di ufficio stampa e comunicazione istituzionale, ricordo che negli anni, l’Amministrazione ha sempre investito una cifra comparabile per queste tipologie di mansione, al fine di migliorare l’attività di informazione del Comune nei confronti della collettività e per il principio generale di trasparenza e che sono diversi i Comuni: Ameglia, Santo Stefano, Sarzana, dotati di professionalità simili”. Così in una nota la sindaca di Castelnuovo Magra Katia Cecchinelli, che replicando all’opposizione prosegue: “La comunicazione esterna dell’ Ente è sempre stata ritenuta importante e continueremo in questa direzione, non condividendo la banalizzazione di questo ruolo da parte dell’opposizione, sottolineandone oltre all’aspetto informativo anche quello promozionale – ricordo ad esempio le uscite su testate nazionali, quali “La Repubblica”, “Il Corriere della sera”, per quanto riguarda le Mostre Fotografiche nella Torre dei Vescovi di Luni che hanno portato Castelnuovo ad essere conosciuta in tutta Italia. Curioso poi come l’ultima delibera di Giunta approvata dall’Ente riguardo a un incarico di questo tipo, fatta all’inizio dello scorso anno, vide il voto favorevole del Consigliere (allora assessore) Ambrosini che ora, da navigato camaleonte, nega tutto il suo pregresso politico”. Cecchinelli definisce inoltre “Strumentale e populista” la proposta fatta dal Consigliere Favini “di spostare quella somma sui capitoli di Protezione Civile; la cifra messa in variazione di bilancio per questa mansione per l’anno 2024 -pari a 1.800 euro – spiega – su una variazione complessiva di più di 586.000 euro – non esclude gli impegni che l’Amministrazione ha sempre messo in campo per la Protezione Civile, tra cui 15.000 euro da risorse di bilancio e il sostegno sempre dimostrato, non da ultimo l’impegno costante e forte per individuare una sede nuova ed efficiente per la Protezione Civile di Castelnuovo Magra, che colgo l’occasione anche qui di ringraziare, per il lavoro che svolge con passione e generosità”.

L’articolo Comunicazione esterna del Comune, Cecchinelli all’opposizione: “Banalizzano un ruolo che riteniamo importante per l’ente” proviene da Città della Spezia.

