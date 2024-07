Corruzione in Liguria, il processo a Toti, Signorini e Spinelli al via a cavallo delle elezioni regionali

Liguria. Chiaramente i tempi al momento sono ancora incerti, ma facendo alcuni calcoli a spanne è possibile ipotizzare che il processo “immediato” nei confronti dell’ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dell’imprenditore Aldo Spinelli e dell’ex presidente del porto Paolo Signorini potrebbe cominciare a inizio-metà novembre, vale a dire subito dopo o subito prima delle elezioni regionali, al momento fissate il 27-28 ottobre ma che potrebbero slittare di un paio di settimane nel caso in cui il Governo – come probabile – le accorpi in un election day con Emilia Romagna e Umbria.

Il decreto della gip entro il 5 agosto

