“Corso di laurea su porto e logistica necessario per mantenere il ruolo dello scalo spezzino”

La comunità portuale spezzina vede nell’ipotesi di lanciare un corso di laurea su portualità e logistica non solo interessanti margini di sviluppo formativo e occupazionale, ma anche una vera e propria necessità per consolidare il ruolo dello scalo spezzino a livello nazionale e internazionale.

E’ quanto emerso ieri nel corso della commissione consiliare che ha affrontato la prima delle audizioni scaturite dalla mozione presentata dal Partito democratico e dall’ordine del giorno della maggioranza. Al tavolo, insieme al presidente Oscar Teja, erano seduti Salvatore Avena, segretario generale delle Associazioni del porto e rappresentante della sezione Logistica di Confindustria, e Andrea Fontana, presidente degli Agenti marittimi spezzini.

“Il tema del potenziamento dei corsi del Polo Marconi era già stato proposto dal Pd nel 2021 – ha ricordato Marco Raffaelli introducendo l’argomento -. Il presidente di Promostudi Ugo Salerno accolse con interesse la proposta. Ora vorremmo capire quanto il sistema sia pronto e quale necessità di laureati in tematiche specifiche ci sia nel tessuto economico spezzino”.

Avena, ricordati i cambiamenti che hanno sconvolto il mondo della portualità a livello mondiale, con l’aumento dei costi post Covid, lo strapotere delle compagnie di navigazione e la crisi di Suez che rischia di rivoluzionare ulteriormente il quadro, ha spiegato che anche il ruolo di secondo porto del Paese che riveste lo scalo spezzino è messo in discussione.

“Oggi abbiamo la necessità di creare condizioni economiche, formative e professionali per non disperdere il centro direzionale, dopo che questo è avvenuto per Leonardo, per l’arsenale e in parte per la nautica. Corriamo rischio di diventare un porto telepass – ha messo in guardia Avena – per il quale sarebbero sufficienti autisti e gruisti. Noi non vogliamo questa visione di porto, dopo che per farlo sviluppare abbiamo sacrificato un quartiere della città. Per farlo serve alta formazione. Lavoriamo gomito a gomito e con grande soddisfazione con Scuola nazionale trasporti e logistica, Cisita e Its e il 90 per cento delle assunzioni vengono da lì perché coniugando le esigenze delle aziende e la formazione si raggiungono gli obiettivi. E questo modello si può ampliare a Polo universitario. Confindustria si è mossa. Ma la risposta è stata solo di un master di primo livello: ma noi riteniamo serva almeno un corso di laurea triennale che dia una formazione più varia. Anche perché ci sono forti trasformazioni digitali in corso nel nostro settore, ma alla Spezia c’è una carenza estrema di figure informatiche. Per questo è nata l’idea di fare qualcosa come è stato fatto in passato per la nautica. Genova e Livorno hanno i loro corsi specialistici, ma non riusciamo a catturare laureati provenienti da queste due realtà. E’ necessario formarli qua. Altrimenti corriamo il rischio di essere sempre secondi rispetto ad altri”.

