Genova. Una banale lite per questioni di viabilità si è trasformata in pochi secondo in una zuffa in strada a pugni e bastonate. È successo martedì pomeriggio in via Campi, a passare alle mani tra le auto un 48enne e un 33enne.

Il primo stava attraversando la strada a piedi, il secondo era alla guida del furgone della ditta e, a dire del 48enne, non gli avrebbe dato la precedenza.

