Dispersione idrica, Provincia formalizza acquisizione dei fondi PNRR

Si concretizza e si avvia alla fase realizzativa, il programma voluto e diretto dalla Provincia della Spezia per dare risoluzione alla situazione della dispersione idrica nella struttura dell’acquedotto e della rete distributiva del territorio spezzino.

Con un decreto del Presidente è stata data approvazione definitiva al percorso, con formale accettazione, per l’acquisizione del finanziamento attivato tramite Pnrr destinato a coprire gli investimenti per il “programma di riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua”, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle condotte inserito in un progetto tecnologicamente avanzato che l’Ente, con il gestore del servizio Acam Acque Spa, ha previsto proprio per ottimizzare al massimo la capacità di intervento sulla dispersone idrica. Questo specifico intervento è un’innovazione in grado di dare maggiore efficacia a tutto il programma.

“Abbiamo tempi ristretti – sottolinea Peracchini – proprio perché sono dettati dalle norme che regolano i finanziamenti di questo tipo. Quindi, appena il ministero avrà chiuso il proprio iter che rientra in un quadro nazionale, indicativamente a fine estate, anche noi potremmo dare il via alla fase operativa con l’apertura dei cantieri da parte del gestore. Entro la fine di marzo 2026 tuti gli interventi dovranno essere terminati, senza gravare sulle bollette”.

L’iter per questa pratica, dopo l’emanazione del decreto della Provincia, prevede, a stretto giro, la sottoscrizione degli atti tra l’Ente ed il gestore per dare attuazione al programma, quindi l’invio delle schede e delle deliberazioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, già consegnate proprio in queste ore. Il ministero chiuderà, entro trenta giorni, il programma nazionale previsto dal Pnrr sulla scheda: “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”, trasmettendo per competenza tutti gli atti al Corte dei conti.

Il quadro economico dell’intervento aggiornato ammonta a circa 15,7 milioni di euro mentre gli interventi previsti sono 44. Oltre a questo programma la Provincia ha in corso di definizione, ma con fondi del Piano Nazionale di interventi infrastrutturali per la sicurezza del settore idrico attivati attraverso la Regione, un secondo gruppo di grandi interventi infrastrutturali, anche questi sempre senza oneri per i cittadini, che garantiranno l’eliminazione del rischio siccità e della diminuzione delle risorse idriche nei periodi più esposti.

