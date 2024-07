Divieto di consumo di alcolici da asporto e di bevande in vetro e metallo per il pomeriggio e la serata del Palio

Dalle 16 di domenica 4 agosto alle 2 del 5 agosto sarà vietato vendere bevande alcoliche da asporto di qualsiasi gradazione e altre bevande in contenitori di vetro o metallo nell’area che si estende da Viale Italia (nel tratto compreso tra Via Aldo Moro e Via Tommaso Campanella), Banchina Revel, Passeggiata Morin, Largo Fiorillo, Molo Italia, Porto Mirabello (compresa Via A. Moro) e Calata Paita (nella parte aperta al pubblico, compreso il viale di accesso). Sono queste le prescrizioni contenute nell’ordinanza emanata dal prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini in vista del pomeriggio e della serata del Palio del golfo numero 99, in programma la prima domenica di agosto in Passeggiata Morin.

Nello stesso arco temporale, gli spettatori non potranno detenere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e altre bevande in contenitori di vetro o metallo, qualora destinate al consumo sul posto. Il prefetto ribadisce poi nel provvedimento che, a maggior ragione, tale divieto si estende anche ai minori di anni 18, a integrazione della normativa che già prevede il divieto di somministrazione e vendita di alcool ai minorenni.

