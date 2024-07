Firmata commessa da 1,5 miliardi per due Fremm Evo per la Marina, altro lavoro per Fincantieri e Leonardo

Nell’ambito del programma pluriennale “Fremm” volto al rinnovamento della flotta della Marina militare attraverso la realizzazione di fregate di nuova generazione, Orizzonte sistemi navali, joint venture partecipata da Fincantieri e Leonardo con quote rispettivamente del 51% e del 49%, ha firmato con Occar (Organisation conjointe de coopération en matière d’armement) un contratto del valore di circa 1,5 miliardi di euro per la costruzione di due nuove fregate Fremm in versione “Evolution”, denominate “Fremm Evo”.

Le due nuove unità si posizioneranno all’avanguardia nel contesto navale militare sia dal punto di vista tecnologico che delle prestazioni, capitalizzando gli importanti sviluppi tecnologici già avviati nell’ambito dei recenti programmi della cosiddetta Legge Navale, nonché del programma di Mid Life Upgrade delle Unità Classe Orizzonte.

La Marina militare potrà così disporre di due nuove fregate Fremm che garantiranno elevate prestazioni operative, con tecnologia allo stato dell’arte ed equipaggiate con sistemi all’avanguardia, oltreché di moderne capacità anti-drone e più in generale in grado di gestire operativamente sistemi unmanned nelle tre dimensioni (sopra la superficie, navali e sotto la superficie).

Le competenze ingegneristiche di Orizzonte sistemi navali a livello di whole warship e di combat system permetteranno alla Marina di disporre di due unità navali operativamente all’avanguardia, tecnologicamente allo stato dell’arte e in grado di contribuire a rafforzare la capacità difensiva e ad aumentare la flessibilità operativa.

Saranno inoltre mantenute tutte le capacità e le prestazioni nel dominio Asw (Anti submarine warfare) delle unità Fremm Asw attualmente già in servizio. Le due nuove unità saranno costruite presso il Cantiere Integrato di Riva Trigoso e Muggiano di Fincantieri, con la prima “Fremm Evo” in consegna nel 2029 e la seconda nel 2030.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com