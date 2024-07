I lavoratori Seal annunciato un sit in di protesta: “Basiti per le parole del sindaco: rotazione delle ferie riguarda solo il 10 per cento della forza lavoro”

Domani alle 10 una rappresentanza di lavoratori Seal presenzierà al sit in di protesta riguardanti le problematiche che si registrano nel Tpl spezzino.

“A oggi ancora non conosciamo il nostro futuro, da parte dell’azienda vincitrice della gara d’appalto per l’assegnazione del 30 per cento delle linee di Atc non è pervenuta nessuna comunicazione.

A oggi – affermano i lavoratori in una nota – si continua a registrare un fuggi fuggi tra i lavoratori e ciò potrebbe comportare ancora più problematiche al Tpl in vista del servizio scolastico ormai prossimo. Rimaniamo basiti per le dichiarazioni del sindaco della Spezia che nel corso del consiglio comunale del 29 luglio ha affermato che Seal ha provveduto a mettere 50 lavoratori in ferie, affermazione non veritiera: infatti è in corso una rotazione di ferie tra lavoratori che riguarda solo il 10 per cento della forza lavoro. Alcuni lavoratori hanno spontaneamente rinunciato al periodo di ferie estivo per venire incontro alle problematiche aziendali e non creare ulteriori disagi all’utenza. Crediamo che la soluzione per far fronte alla carenza dei conducenti non sia quella di privare gli stessi del diritto alle ferie ma l’investimento di risorse economiche e migliori condizioni lavorative che possano comportare nuove assunzioni e rendere appetibile un lavoro che oramai non lo è più”.

L’articolo PrenotoSalute, ora possibile spostare appuntamento senza doverlo annullare e ripetere procedura proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com