In pagamento da giovedì le pensioni di agosto

Poste Italiane comunica che in tutti i 77 Uffici Postali della provincia spezzina le pensioni del mese di agosto saranno in pagamento a partire da giovedì 1. Sempre a partire da giovedì 1 le pensioni di agosto saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 41 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare 06 45263322.

