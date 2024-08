Incendio a Massa: i fumi si spingono fino in Val di Magra, Lerici e in collina. L’appello: “Tenete chiuse le finestre”

Apprensione anche nello spezzino per il maxi incendio che si è propagato in un cantiere navale di Via Massa Avenza a Massa. La nube che si è levata dal rogo – sul quale sono intervenuti e stanno intervenendo in forze di Vigili del fuoco di Massa, La Spezia e Lucca con 25 unità – ha raggiunto anche la vicina provincia spezzina a partire dalla Val di Magra fino ad arrivare a Lerici, Romito e le vicine colline di Pitelli. L’attenzione è massima anche dai primi cittadini dei Comuni coinvolti sono stati lanciati appelli alla massima cautela e l’accorgimento di tenere le finestre chiuse per evitare di entrare in contatto con i fumi.

In particolare, nel territorio dove è partito l’incendio i primi cittadini Arrighi di Carrara e Persiani di Massa hanno fatto appello a mantenere la massima cautela al termine di un incontro con la Prefettura massese. Stando a quanto appreso l’incendio è divampato verso le 19.15 di quest’oggi, 31 luglio, all’interno di una ditta per componenti nautiche situata nella zona industriale. Tra i consigli alla popolazione: “Rimanere in casa e chiudere finestre e porte per evitare l’esposizione al fumo nelle zone limitrofe all’incendio. Evitare di recarsi nella zona dell’incendio – ha precisato il sindaco Persiani -.Nella zona di Alteta e in quelle limitrofe all’incendio evitate di stare all’aperto. I condizionatori nelle case possono restare accesi. Seguite gli aggiornamenti e le istruzioni fornite dai canali social del Comune di Massa e dei media. Abbiamo attivato tutte le risorse della Protezione Civile per garantire la sicurezza dei cittadini e stiamo collaborando con le autorità competenti per monitorare la qualità dell’aria e valutare eventuali rischi per la salute pubblica”.

