La Biennale Latitudini arriva alla VI edizione: “Mare. Paradigma Liquido”

Genova. Dal primo di agosto all’8 settembre, il Galata Museo del Mare di Genova ospita la VI edizione della Biennale internazionale d’arte contemporanea Le Latitudini dell’Arte, organizzata da Art Commission in collaborazione con Galata Museo del Mare e MAIIIM.

La mostra, che si è consolidata nel tempo come un apprezzato appuntamento dell’arte contemporanea a livello internazionale, si pone come catalizzatore di scambi artistici e culturali tra l’Italia e gli altri Paesi europei, fungendo da ponte per costruttivi dialoghi e confronti creativi. Nel corso degli anni, la Biennale ha saputo tessere una rete di collaborazioni e connessioni tra artisti e curatori, coinvolgendo Paesi quali Finlandia, Ungheria, Germania, Paesi Bassi e Svezia. Quest’anno è la Svizzera il Paese protagonista dell’operazione di scambio artistico-culturale, il tema è Mare. Paradigma liquido. Visioni del mondo tra Analogico e Numerico

