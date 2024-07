Lavagna: sicurezza ad Arenelle, gli effetti dell’ordinanza sugli orari dei locali e soluzione alternative

Da tempo i cittadini lamentano situazioni di disagio e di degrado urbano nella frazione di Cavi, in località Arenelle. La questione oggi è entrata nella seduta di Consiglio comunale, grazie ad una specifica interrogazione in proposito da parte del gruppo “Lavagna Insieme”. Ad illustrarla è stato il consigliere Mario Maggi: “Bene che ad agosto entrino in servizio i vigili stagionali perché ciò permetterà di avere controlli sul territorio con pattuglie notturne; altro strumento a disposizione è la prevenzione del fenomeno in collaborazione con altri enti e attraverso convenzioni con privati”, le parole di Maggi.

La risposta è giunta dal consigliere di maggioranza Stefano Piazze, il quale ha ricordato che “già nel 2014 c’erano ad Arenelle situazioni di disagio. Tuttavia parlare di degrado, come si legge sulla stampa, mi pare inopportuno, perché la zona attualmente è vivibile, di giorno ci sono attività economiche che funzionano. L’elemento negativo è dato dal fatto che alcuni locali non stanno alle regole negli orari notturni, ci sono discoteche in prossimità delle quali di notte si registrano schiamazzi. Occorrerà aumentare i vigili, con magari una pattuglia comprensoriale presente di notte. Le nuove telecamere installate agiscono come prevenzione: le risse sono diminuite e quando si sono verificate grazie ad esse sono state immediatamente individuati i responsabili. Presso il comando generale dei carabinieri con Ne e Cogorno abbiamo chiesto che aumentino le pattuglie in azione. C’è da dire che se non sono aperti alcuni locali ad Arenelle di notte la situazione è tranquilla. L’ordinanza di limitazione degli orari di apertura ha avuto effetto”.

