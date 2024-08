Lavagna: “Un netto no ai 60.000 euro per la pratica porto”

Da Lavagna Insieme con Claudio Lapetina

Tra le pratiche all’odg del consiglio comunale odierno abbiamo espresso un convinto voto contrario alle variazioni di bilancio in particolare quella che, tra le altre cose, prevede l’impegno di spesa di 60.000 euro per dare un incarico per l’asseverazione del project financing del Porto.

Tale richiesta è pervenuta dalla Regione Liguria in data 7 maggio 2024 ed ha evidenziato come la documentazione presentata dal comune di Lavagna fosse carente.

Ad oggi non si sa quando e soprattutto se effettivamente tale importo sarà rimborsato al Comune viste le tempistiche e i ricorsi pendenti sulla procedura.

Abbiamo successivamente discusso le nostre interrogazioni ed interpellanze in particolare quella sulla sicurezza di Cavi Arenelle. Il capogruppo Claudio Lapetina ha ribadito la richiesta di procedere alla convocazione di un tavolo che coordini tutti gli attori istituzionali e le iniziative a tutela dell’ordine pubblico e ha chiesto di ritirare l’ordinanza emessa che rischia di non essere adeguata al raggiungimento degli obiettivi e penalizzante per quegli esercenti della zona che lavorano nel rispetto delle regole. Provvedimenti restrittivi andrebbero eventualmente applicati ai singoli trasgressori di norme di legge.

Infine abbiamo votato a favore della mozione sull’esenzione IRAP per le pubbliche assistenze anche se la maggioranza non abbia accolto il nostro emendamento che era rafforzativo del testo presentato.

