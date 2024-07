Lungomare Canepa, nuova cantiere per il teleriscaldamento: lavori fino a novembre

Genova. Un nuovo cantiere partirà nelle prossime ore in Lungomare Canepa, vale a dire quello relativo alla posa delle nuova rete di teleriscaldamento Iren, che dalla centrale di Sampierdarena trasporta l’acqua calda in diversi stabilimenti ed edificio della zona.

Il cantiere si aggiunge ai lavori operativi in questi mesi per la realizzazione del parco urbano lineare, che ha richiesto lo spostamento dell’asse stradale più a mare di alcuni metri, sottoservizi compresi. Le lavorazioni per questo nuovo cantiere partiranno giovedì 1 agosto per terminare il 31 ottobre.

