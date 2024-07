Merlo (Federlogistica): “Con l’autonomia differenziata rischio di uno scenario devastante per porti e logistica”

Liguria. Proliferazione di aree logistiche, senza programmazione e in assenza di una seria valutazione del mercato di riferimento. Mancato sfruttamento, e non solo nei porti del Sud, delle reali opportunità, sacrificate sull’altare di vecchi schemi; il tutto in un quadro di riferimento normativo e quindi anche di gestione finanziaria delle risorse pubbliche che rischia di essere “terremotata” dall’autonomia differenziata.

Ad alzare il livello di allerta è Luigi Merlo, presidente di Federlogistica: “Per quanto concerne la logistica – afferma – il problema principale consiste nell’assenza di pianificazione; si trasformano quasi ovunque aree industriali e agricole in poli logistici, senza valutare alcune condizioni essenziali come i mercati di riferimento, il livello di infrastrutture, soprattutto ferroviarie, le valutazioni del mercato, le esigenze della portualità e quelle dell’e-commerce”.

