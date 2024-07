Nuova rotatoria su via Cisa: limite dei 30 chilometri all’ora tutto il mese di agosto

Mese di agosto con modifiche alla circolazione stradale nel tratto di via Cisa a Sarzana interessato dalla costruzione della nuova rotonda che collegherà con via Boettola II Traversa dove stanno nascendo la nuova caserma della Guardia di Finanza e soprattutto il nuovo polo commerciale nell’ex area Beatini. La comandante della Polizia Locale Benassi ha infatti firmato questa mattina l’ordinanza che disciplina la viabilità da domani, 1 agosto, e fino al 31 del mese nel quale riprenderà la prima fase dell’intervento per la costruzione della rotatoria.

Per la durata del provvedimento dunque per una lunghezza di 50 metri in direzione Sarzana ci sarà “restringimento di corsia regolato dal limite di velocità di 30 Km orari” mentre ci sarà la “chiusura del tratto in uscita da Via Boettola II trav. e collocazione dell’obbligo di fermata (STOP) su intersezione con Via Cisa a monte del cantiere in essere”. (immagine di archivio)

