Presentato il Giro della Lunigiana Donne

Nella cornice della sede di Poliartigiana ad Arcola si è svolta la presentazione del Giro della Lunigiana riservato alla categoria juniores femminile, giunto alla terza edizione, evento che rappresenta un appuntamento di rilievo nel calendario ciclistico giovanile. L’incontro, moderato da Alessandro Colò, è iniziato con l’intervento del titolare di Poliartigiana, Marco Vezzi, il quale ha espresso il suo entusiasmo per il sostegno all’evento, ha sottolineato l’importanza di promuovere lo sport per i giovani e il territorio ed ha lanciato l’invito alle aziende di correre in aiuto del ciclismo locale. Erano presenti anche i sindaci dei comuni coinvolti nelle tappe del Giro Donne: Monica Paganini di Arcola e Francesca Sturlese, di Porto Venere, mentre Leonardo Paoletti, capo della giunta di Lerici, ha partecipato tramite un intervento in comunicazione audio. I rappresentanti delle amministrazioni locali hanno ribadito il loro impegno a supportare eventi che non solo promuovono il ciclismo, ma anche il turismo, la valorizzazione del territorio e lo sport al femminile. Simone Mannelli ha parlato in rappresentanza della Federciclismo nazionale di cui è dirigente. Inizialmente ha messo in evidenza l’importanza del Giro della Lunigiana Donne giudicandola la più importante corsa a tappe dopo il Giro d’Italia. Poi, ha consegnato un dono particolarmente significativo: la maglia azzurra indossata da Filippo Ganna nel 2023. Questo prezioso simbolo del ciclismo italiano è stato donato a Ginevra Vezzi della Poliartigiana, in segno di riconoscimento per l’impegno sportivo e il supporto all’organizzazione dell’evento. Ha chiuso il sipario degli interventi, prima della presentazione tecnica del Giro, il direttore generale del Giro della Lunigiana, Lucio Petacchi, osservando l’importanza della manifestazione come trampolino di lancio per le giovani cicliste e come manifestazione a favore del territorio e ringraziando il main sponsor Poliartigiana. Sotto l’aspetto tecnico, un momento centrale è stato l’intervento di Alessandro Colò che ha offerto una dettagliata panoramica delle due tappe che caratterizzeranno questa edizione del Giro e delle maglie da assegnare.

