Promozione, il Millesimo scalda i motori. Macchia: “Sarà un campionato difficile ma puntiamo a mantenere la nostra identità. Bove capitano, non vedo l’ora di iniziare”

Millesimo. Un’ambizione ponderata. È facilmente riassumibile con questo slogan la filosofia con cui il “nuovo” Millesimo si appresta a vivere la stagione del ritorno in Promozione 35 anni dopo l’ultima apparizione nella categoria. Per alimentare l’entusiasmo scaturito dallo storico double conquistato la scorsa annata, la dirigenza giallorossa si è attivata fin da subito per mettere a disposizione di mister Macchia un organico rinnovato ma competitivo e pronto a sposare senza indugi i dettami tattici del tecnico millesimese.

Alla fine, come da ammissione dello stesso allenatore: “La squadra forse va addirittura oltre le aspettative iniziali come valore”. Il Millesimo potrebbe dunque ambire ad un doppio salto di categoria? Cruciale sarà la creazione della giusta alchimia all’interno dello spogliatoio, poi un ruolo chiave lo giocheranno ovviamente le avversarie dei giallorossi.

