Rapallo: avvio del Consiglio con brivido; manca il numero legale

Il Consiglio comunale di Rapallo inizia con dieci minuti di ritardo, e inizia col brivido. All’appello del segretario comunale mancano ben dieci consiglieri e manca quindi il numero legale per iniziare i lavori. Una congiura per non votare l’assestamento generale di bilancio e minare l’esistenza giunta? I volti tesi, presto si rasserenano perché sette degli assenti arrivano e si può iniziare.

Tra le pratiche fa discutere una causa intentata dal consorzio Fenix, la ditta inizialmente impegnata nella demolizione e ricostruzione della soletta del San Francesco. All’epoca in piazza Garibaldi era stato montato un maxi-schermo affinché i cittadini potessero seguire in diretta i lavori; al contrario nel cantiere non era ammesso neppure l’ingresso dell’allora assessore Dino Maini; il che la dice lunga. Lo stesso consorzio, estromesso dai lavori, ha chiesto al Comune 1.600.000 euro di danni; il tribunale ha condannato il Comune a versare solo 68.000 euro. La giunta rinuncia a fare appello; l’opposizione invece, Pier Giorgio Brigati in testa, è convinta che sarebbe stato meglio ricorrere.

» leggi tutto su www.levantenews.it