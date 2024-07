E’ caduta da un metro e mezzo di altezza ed è stato necessario, per una turista belga di 55 anni, il ricovero con l’elicottero al San Martino di Genova. E’ il bilancio dell’intervento di oggi pomeriggio sui sentieri delle Cinque Terre, in località Prevo tra Vernazza e Corniglia. La donna era impegnata in un’escursione assieme alla famiglia quando improvvisamente è caduta per un metro e mezzo battendo la schiena e la testa. Nel giro di pochi minuti è stata raggiunta dal Soccorso alpino e dai Vigili del fuoco. La donna è stata poi stabilizzata sul posto, sistemata su barella è stata portata in un punto idoneo per essere recuperata dall’elisoccorso Drago che l’ha portata al pronto soccorso del San Martino di Genova dove è stata accompagnata d’urgenza.

L’articolo Turista cade dal sentiero: ricoverata al San Martino di Genova proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com