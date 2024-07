Varese Ligure, Rattone: “Lavoriamo per riportare la differenziata a percentuali più consone”

“In questi mesi stiamo lavorando con impegno per migliorare le nostre pratiche di gestione dei rifiuti”. Lo afferma il sindaco di Varese Ligure Mauro Rattone, che prosegue: “Vorrei soffermarmi su alcuni dati, secondo me, significativi: nel 2021 il nostro Comune ha raggiunto il 61,72% di raccolta differenziata. Tuttavia, nel 2022, questa percentuale è calata drasticamente al 44,73%. Questo calo del 16,99%, quasi il 17%, è motivo di grande preoccupazione e ci ha portato a ricevere una sanzione.

Comuni poco lontano da noi hanno raggiunto percentuali che superano il 70%, 76% e 71%, mentre a Varese la percentuale è fermata da troppo tempo. Questa situazione è il risultato delle politiche scelerate che sono state adottate fino ad ora. È evidente che dobbiamo fare di più e fare meglio. Come amministrazione comunale – aggiunge – ci stiamo impegnando a intraprendere azioni concrete per migliorare la nostra performance nella raccolta differenziata, facilitando la raccolta differenziata per tutte le cittadine e cittadini. Il cambiamento è possibile solo con la collaborazione di tutti”.

