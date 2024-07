WyScout, start up di Pieve Ligure si fa avanti per assumere parte dei lavoratori licenziati

Genova. Una start up con sede a Pieve Ligure, la Metakol, ha manifestato interesse ad assumere parte dei dipendenti licenziati recentemente da WyScout di Chiavari. E’ questa la più importante novità emersa dall’incontro tenuto questa mattina in Regione tra gli enti locali, i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori.

All’inizio di luglio 20 lavoratori di WyScout, piattaforma di scouting celebre soprattutto nel mondo del calcio, nata da un’idea del ligure Matteo Campodonico, sono stati licenziati di punto in bianco per non aver accettato un trasferimento dei reparti Tagging, Footage e Database a Mumbay, in India. L’annuncio è stato dato loro con una videocall.

