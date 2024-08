A Finale una piazza intitolata a Giacomo Matteotti: proposta approvata dal consiglio comunale all’unanimità

Finale Ligure. Il Consiglio Comunale di Finale Ligure ha approvato all’unanimità la proposta di ScelgoFinale di intitolare una piazza importante e Giacomo Matteotti.

“La storia di Matteotti è quella di un leader politico, che ha visto il fascismo divorare la democrazia passo dopo passo. È la storia di una consapevolezza inascoltata, ed infine di una resa, quella dell’Italia nelle mani di Mussolini – ricorda il capogruppo di ScelgoFinale Simona Simonetti -. Matteotti era un benestante del poverissimo Polesine, socialista riformista, avvocato, sindacalista energico, antiretorico, antipopulista e neutralista-pacifista. I compagni lo soprannominarono “Tempesta” per il carattere battagliero i suoi detrattori lo descrivevano come ‘il socialista impellicciato’.

A dimostrazione che alcuni vizi della politica, della propaganda e dell’informazione hanno in Italia radici profonde almeno cento anni. La politica peggiore quando non può contrastare gli argomenti si accanisce sulla persona con l’irrisione: espressioni come “radical chic” o “intellettualoide” sono state usate per contestare forme di pensiero elaborate senza rispondervi nel merito”.

