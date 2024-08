Camogli: bilancio e fondi Pnrr, è ancora polemica

Da Gruppo di ex amministratori

Il Consiglio Comunale del 30 luglio era incentrato su tre pratiche inerenti il bilancio del comune dove, a causa di un errore grossolano nella predisposizione del conto consuntivo di aprile 2024,Bl’amministrazione è stata costretta a riapprovare delle delibere perché evidentemente non corrispondenti alla realtà. Al di là del fatto molto grave (le spiegazioni del consulente non hanno affatto rassicurato, in pratica l’amministrazione aveva approvato un rendiconto con un avanzo libero molto superiore a quello reale), che a scuola sarebbe segnato con la matita rossa e l’indicazione di ripetere l’anno, abbiamo notato che il sindaco in momenti di difficoltà, sebbene a distanza di oltre un anno dal suo insediamento, attribuisca responsabilità all’amministrazione precedente quasi a voler coprire le proprie mancanze.

Ancora una volta ha citato la restituzione dei fondi Covid e la mancanza di adesione ai progetti PNRR. Abbiamo risposto già in passato ma cercheremo, in nome della trasparenza che sulla cartanpiace tanto al sindaco, ma soprattutto per informare al meglio cittadini e cittadine che diversamente vengono disinformati/e, di rispondere ancora una volta.

